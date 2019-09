A montes-clarense Lúcia Muniz, de 16 anos, que cantou “Equalize”, de Pitty e Peu Souza, na última terça-feira, no The Voice, programa musical da Rede Globo, se manteve na disputa, pelo time de Lulu Santos, com votação popular.

Na fase inicial do programa, com votação às cegas, a cantora interpretou “Lonely Day”, canção da banda System of a Down, lançada em março de 2006, no álbum Hypnotize. Já na estreia das Rodadas de Fogo, interpretou o hit My Immortal, da banda Evanescence.



DOM MUSICAL

Desde muito pequena, a montes-clarense apresentava facilidade para cantar as músicas que escutava e decorava, inclusive em inglês, sem conhecer sequer a língua e a tradução das letras. Por ter uma memória auditiva excepcional, simplesmente ouvia e saía cantando de cor, e todas as pessoas se impressionavam com sua voz e a pronúncia perfeita.

Os pais, Cibele Demicheli e Carlos Muniz, da geração do rock progressivo, sempre gostaram de música. Apesar da influência de berço, Lúcia desenvolveu gosto próprio, inclusive por bandas de black music e heavy metal.

A montes-clarense volta ao palco do The Voice nesta quinta-feira (26), quando todos os participantes do reality show musical defenderão sua vaga na semifinal, em uma nova apresentação.

A grande final da disputa está marcada para o dia 3 de outubro.