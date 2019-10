A semifinal do The Voice Brasil, na noite de terça-feira, foi muito emocionante para os norte-mineiros.

As representantes do time de Lulu Santos, Pollyana Caires, de Espinosa; e Lúcia Muniz, de Montes Claros, apresentaram números de tirar o fôlego.

A dinâmica foi um pouco diferente das anteriores. Primeiro, o público votou na sua voz favorita, e, em seguida, cada técnico teve 20 pontos para atribuir a um dos dois participantes de seu time. Dessa forma, o resultado do público foi somado aos pontos do técnico.

Lúcia arrepiou com “Crawling”, sucesso de Linkin Park. Já Pollyana Caires escolheu “I don’t wanna be you anymore”.

Lúcia Muniz levou os 20 pontos do técnico Lulu Santos e conseguiu a maior parte do voto popular. Com isso, conquistou uma vaga na final.

Lúcia Muniz, de 16 anos, vai enfrentar, na grande final de hoje, Willian Kessley , do time de Ivete Sangalo; Ana Ruth, do time de Iza; e Tony Gordon, do time de Michel Teló.

Quem está celebrando muito é o pai de Lúcia, o médico e artista plástico Carlos Muniz.

“Ela faz de coração. Vem da alma, poder que Deus deu para ela. Estamos muito felizes. Vou sempre incentivar”, diz, emocionado.

A final do The Voice será disputada hoje, às 22h30.