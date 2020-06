A pandemia pelo novo coronavírus não foi um empecilho para Thiulliety Castro Miranda, de 25 anos, tirar os planos e sonhos de empreendedora do papel e tornar-se uma empresária. Com persistência e criatividade, ela, ao lado do irmão, desafiou a crise e abriu o primeiro negócio: o Pet Groomer, no bairro Alto São João.

“A ideia surgiu quando ia fazer quatro anos que eu estava desempregada. O meu irmão tinha planos de sair do emprego em que estava. Neste mesmo período, surgiu a oportunidade de fazer o curso do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) sobre como empreender com segurança”, conta.

O curso foi o pontapé para que ela e o irmão planejassem e colocassem em prática o sonho. Depois dos estudos, foi a hora de pensar nas possibilidades e determinar as metas, colocando em prática tudo que aprenderam.

“Foi no início de março deste ano que tivemos coragem e começamos a fazer as reformas e investimentos em mercadorias”, diz Thiulliety.

Mas a pandemia os pegou de surpresa, no meio do caminho. Com ela, a indecisão, as incertezas, as dificuldades em finalizar as obras. Mas, mesmo diante desse momento delicado, a dupla reuniu coragem e reagiu rapidamente.

“Nossa inauguração seria no dia 19 de abril. Tivemos que prorrogar para conseguirmos finalizar as reformas e aguardar para receber as mercadorias, que ficaram presas nos outros estados”, lembra.

Além de fé e persistência, Thiulliety procurou orientação do Sebrae. “Ficamos sem saber se iríamos realmente abrir ou esperar tudo se normalizar. Mas o Cláudio Luiz Oliveira nos orientou a abrir sem festa de inauguração. Então, foi o que fizemos. Mantivemos o foco, nos adaptamos à situação e demos início aos trabalhos no dia 2 de maio”, comemora.

Hoje, o Pet Groomer está a todo vapor, oferecendo produtos e serviços de qualidade para os animais de estimação. O trabalho de divulgação é feito incansavelmente nas redes sociais. A loja oferece delivery e segue as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

“Trabalhamos de segunda a domingo para atender as demandas de nossos clientes. Tem sido extremamente positivo os resultados, os feedbacks. Estamos fazendo com amor, sabedoria e colocando nas mãos de Deus. Com certeza, vai dar certo”, diz a nova empresária.