Ao completar 16 anos de plena atividade, o Grande Palco Cia de Teatro apresenta quatro espetáculos neste fim de semana em Montes Claros. Nesta sexta-feira, 5, tem “Esquetes” show dos atores. No sábado, 6, e a vez de “Trilogia Shirley Simplesmente Totalmente Finalmente” e no domingo, “Pluft, o fantasminha” e “As Luluzinhas”. O grupo é composto por 30 integrantes, entre atores e técnicos, Na tarde de ontem, conversamos com o montes-clarense Júlio César Borges Ferreira, 26 anos, vice-presidente e iluminador da companhia.



Nesses 16 anos de formação, qual foi o espetáculo que te marcou mais profundamente?

“Pluft, o Fantasminha”, em que interpreto o marinheiro João.



Fale um pouco sobre cada espetáculo

“Esquetes show dos atores” será apresentado nesta sexta, 5, às 19h e às 21h. É um espetáculo com nove cenas que mostra a importância do ator para o teatro, uma comédia com duração de 75 minutos. Classificação 14. “Trilogia Shirley” será no sábado,6, às 19 e às 21h. É um espetáculo que conta com três cenas. Uma tragédia, um drama e outra comédia. Texto escrito por Cláudio Simões. “Pluft, o Fantasminha”, apresentaremos no domingo, 7, às 10h30m, 16h e 18h30m. Com texto de Maria Clara Machado, o espetáculo conta a história da neta Maribel, do grande capitão Bonança. Classificação livre. “As Luluzinhas”, no encerramento, domingo, 7, às 20h.O espetáculo fala do espaço que a mulher vem ganhando em todas as áreas nos últimos tempos, uma comédia de Emílio Boechat, encenada por seis mulheres. Classificação 16 anos



Quais as principais dificuldades em manter uma companhia em permanente atividade?

Falta incentivo financeiro, falta incentivo do poder público da nossa cidade, porque até hoje grande parte dos custos da companhia foi custeada por nós. E toda vez que procuramos alguns órgãos públicos ou até mesmo pessoas que possam nos ajudar com alguma contrapartida, na maioria das vezes, essa ajuda é negada.



Quais os desafios para 2019?

Continuar correndo atrás de recursos de projetos de lei de incentivo, lei estadual de cultura, uma vez que já fomos aprovados em alguns. Só que não conseguimos captar por falta de apoio de algumas empresas. Depois dessa mostra, com certeza, vamos focar nisso. Queremos também levar o teatro para as praças e bairros gratuitamente para a população, não só de Montes Claros, mas de todo o Norte de Minas.

16 anos do Grande Palco

Dia 5/4 - Esquetes de Atores

Dia 6/4 -Trilogia Shirley

Dia 7/4 - Pluft, o Fantasminha” e “As Luluzinhas

Onde: CCHP