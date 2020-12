Hoje, a partir das 20h, acontece uma live solidária em prol da Fundação Sara. Com os hits de sucesso “Infarto” e “Pisadinha”, a dupla sertaneja de Uberlândia Diego e Victor Hugo será a atração.

Consagrados no cenário musical brasileiro, os cantores já tiveram músicas entre as faixas mais tocadas do país e, por três vezes, ficaram em primeiro lugar no ranking nacional nas rádios.

O objetivo da live é envolver parceiros e a sociedade em geral para ajudar a Fundação Sara.

Toda a renda será revertida em assistência às 205 crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer em Montes Claros e Belo Horizonte. A instituição atua há 22 anos e, nesse período, já apoiou mais de 1.300 crianças.

Nas duas cidades, a instituição oferece hospedagem, transporte até hospitais, alimentação, atendimento psicológico, social e nutricional, capacitações de incentivo ao diagnóstico precoce do câncer, dentre outros.

“Esta live coroa nossas ações deste ano desafiador, que nos motivou a ter um olhar mais atento para as ações on-line. Estamos muito felizes por ser um evento com uma dupla de reconhecimento nacional e com patrocinadores e apoiadores que estão além da área onde estamos acostumados a receber apoio. Isso significa que estamos ampliando nossos horizontes e chegando a mais pessoas. Isso é maravilhoso, pois queremos que mais pessoas nos apoiem para que possamos também sempre buscar mais e o melhor para os pequeninos que estão na luta contra o câncer”, disse Álvaro Gaspar Costa, presidente da Fundação Sara.

ATENDIMENTO AMPLO

Apesar de estar localizada na capital e em Montes Claros, a instituição atende crianças de todo o Estado. “Nós lutamos para garantir mais dignidade às crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado. E isso envolve não apenas acolhimento e suporte financeiro no que for preciso, mas todo amparo e cuidado em busca da cura e da ausência de mutilações físicas e emocionais”, destaca a gerente da instituição, Silvana Amorim.

Com o apoio da Rádio Itatiaia, Fargotech, Clube Cowboy, Work Show e Na Caixa, a live será realizada em Uberlândia e transmitida ao vivo no canal do Youtube: https://www.youtube.com/PadreAlexandreFernandes.



FUNDAÇÃO SARA

A Fundação Sara é uma instituição que acolhe e presta assistência a crianças e adolescentes com câncer em Montes Claros e Belo Horizonte. A instituição atua desde 1998 e foi eleita em 2018 e 2020 uma das 100 Melhores ONGs do Brasil, por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento.

Foi instituída em junho de 1998, em Montes Claros, com o intuito de oferecer amparo a todas as famílias com crianças e adolescentes com câncer da região.

O desejo de criar uma instituição filantrópica nasceu no coração de Álvaro e Marlene, pais da pequena Sara, que durante mais de dois anos lutou para vencer a doença, mas infelizmente não resistiu.

Para doar ou conhecer mais sobre o trabalho da Fundação Sara, acesse fundacaosara.org.br ou ligue (38) 3214-5500.