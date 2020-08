Em meio à pandemia pelo novo coronavírus, vários artistas de todo o mundo têm feito lives com o intuito de promover entretenimento para o público que está em quarentena e, principalmente, alavancar campanhas solidárias. Em Montes Claros, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, uma parceria entre a Funorte e a Polígono Fiat traz à cidade, neste sábado (15), o cantor cearense Wallas Arrais, considerado a nova cara do forró.

O artista fará uma live solidária. Serão mais de quatro horas de duração, para fazer o público de casa dançar, suar, se divertir e doar, pois o objetivo é angariar alimentos, cestas básicas, agasalhos e recursos financeiros para serem doados à Doadoria, projeto que tem à frente o voluntário Willian Borges Lisboa.

“Estamos passando por um momento único no mundo. Todos estamos sofrendo, passando aperto, mas não podemos esquecer que existem pessoas que precisam do nosso auxílio. A Associação Atitude Brasil com o Projeto Doadoria – Doar com Sabedoria, conta com apoio de parceiros na organização dessa live. A finalidade é assistir nossos irmãos que estão na rua. Queremos prepará-los para as chuvas que estão a bater em nossa porta. Vamos arrumar galochas, capas, guarda-chuvas, barracas, material de higiene, roupas íntimas e, claro, a nossa sopa, que servimos toda semana. Nesse ano completará seis anos de distribuição, mais de 25 mil marmitas”, conta Willian, que é presidente e voluntário da ONG.



BEM COMUM

O local escolhido para a realização da live foi a Polígono Fiat, com sede na região norte da cidade. Para João Neto, gerente de marketing da concessionária, participar de projetos que promovam o bem comum sempre foi algo que a empresa busca privilegiar.

“Independentemente se como parceiros, apoiadores ou até mesmo idealizadores, sempre buscamos dar a nossa contribuição. Agora, nesse momento tão desafiador que estamos passando, não poderia ser diferente. Frente à pandemia, intensificamos ações como essa que acontecerá no próximo sábado”, conta.

Já o diretor da Polígono Fiat, Gildazio Carvalho, diz que promover o social está no DNA da empresa. “Temos um compromisso com a sociedade, antes de sermos um negócio. E, ao fazer isso, acreditamos, genuinamente, que podemos impulsionar e encorajar outras empresas a fazerem o mesmo”, diz.

A diretora geral da Funorte, Sueli Nobre, ressalta a importância de ações solidárias neste momento. “Embora tenhamos sido surpreendidos pela rápida e letal contaminação do mundo pela Covid-19, não podemos perder a fé e a esperança e, principalmente, a capacidade de ajudar quem mais precisa. É com muita satisfação que a Funorte, em parceria com a Polígono Fiat, apoia a live solidária do artista Wallas Arrais, que tem mais de um milhão de seguidores, com o objetivo de ajudar aqueles que foram afetados de maneira mais severa pela quarentena provocada pela doença”, afirma Sueli.