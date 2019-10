Os ingressos para o 4º Festival Flamenco de Montes Claros, “Flamenco em los Montes”, estão à venda. O evento acontecerá em 28, 29 e 30 de novembro e o 1º de dezembro. O espetáculo é uma homenagem a Montes Claros, que, com toda sua rica cultura, seus poetas, cantores, artistas e moradores, acolheu e abraçou a chegada da arte flamenca à cidade. Ingressos podem ser adquiridos na Escola Pátio Flamenco (Rua Deputado Antônio Pimenta, 241, bairro São Luiz)

Até 8 de novembro eles custarão R$ 35. Após essa data, o preço será R$ 45.

Cinema comentado

Hoje tem Cinema Comentado Cine Clube, que, em seu 16º ano, exibirá gratuitamente, a partir das 19h, no Centro Cultural Hermes de Paula, o filme libanês “A Fonte das Mulheres”. A película foi lançada em 2011, na França, com distribuição da Paris Filmes, e trata da questão social feminina na contemporaneidade. O longa-metragem, que mistura drama e comédia, tem duas horas e 15 minutos de duração e é recomendado para maiores de 14 anos.

Tem circo na cidade

Respeitável público, o circo chegou e a emoção está garantida neste fim de semana, com a turma do BigBrothers Cirkus. São malabaristas, palhaços e equilibristas, que se apresentam no estacionamento do Montes Claros Shopping (Avenida Donato Quintino, 90, Cidade Nova).

O funcionamento é de terça a sexta-feira, sempre às 20h30. Aos sábados, domingos e feriados, os espetáculos ocorrem às 16h, 18h e 20h30.