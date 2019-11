A etapa final da 11ª edição do Concurso Beleza Negra será realizada em Montes Claros, amanhã (20), com a participação de 40 modelos, que concorrem ao título de Miss e Mister. Neste ano, o evento terá extensa programação cultural, com a proposta de estimular a autoaceitação e a valorização da afro-descendência.

De acordo com Vera Nice, organizadora do evento, o concurso é um processo que trabalha qualidades como a autoestima e valorização. “Tudo isso possibilita a inserção dos participantes na sociedade, tirando muitos da vulnerabilidade e estimulando a autodeclaração. Sem contar que, a partir do concurso, eles perdem um pouco da timidez e buscam lutar contra o preconceito”, explica.

A visibilidade adquirida pelos participantes também é pontuada por Vera Nice como um dos pontos-chaves do concurso. “Traz muitas oportunidades para eles. Teve uma participante que despontou como cantora. Outra, virou modelo fotográfica de uma empresa na cidade. É uma maneira de gerar trabalho e renda”, conta a organizadora.

A entrada é gratuita e pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível para ajudar famílias de ex-participantes e também o projeto “Anjos do Futuro”. O evento será no Espaço OAB (Rua Montes Pascoal, 154, Ibituruna).

PROGRAMAÇÃO

14h – Apresentação do projeto Jabs

14h30 – Apresentação especial do Gran Circus Victória

15h – Apresentação do grupo de capoeira Abadá

15h30 – Apresentação do grupo Saruê

16h – Zé Carlos Soyer e Banda

16h30 – Desfile de abertura: Nalu Cachos e Concurso Beleza Negra

17h30 – Participação da cantora Polliana Caires (The Voice Brasil)