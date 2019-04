Terra de belas cachoeiras, gastronomia de dar água na boca, arte e cultura, além de paisagens de encher os olhos. Assim é Porteirinha, no Norte de Minas, que realiza o 3º Festival de Outono. O evento começou em 22 de março e prossegue até 27 de abril, na Praça Odilon Coelho.

A organização espera receber um público de mais de 15 mil pessoas ao longo de toda a realização.

A dupla Fernando e Sorocaba é uma das atrações do festival e se apresenta dia 26 de abril. O show, que já percorreu o Brasil inteiro em turnê, além dos Estados Unidos, Europa e outros países da América Latina, inclui repertório autoral repleto de hits, aliado a tecnologia, ilusionismo e efeitos especiais.

Entre os sucessos da dupla, destaque para Casa Branca, Anjo de Cabelos Longos, Gaveta, Madri, Teus Segredos e as baladíssimas Rolo e Confusão, Deixa Falar, Veneno, Da Cor do Pecado, É Tenso, As Mina Pira, Bobeia Pra Ver, Dia Dez, entre outras.

No sábado, dia 27, a atração fica por conta da banda mineira 14 Bis, que celebra mais de três décadas na estrada. No repertório, músicas como “Todo Azul do Mar”, “Caçador de Mim”, “Mesmo de Brincadeira” e “Canção da América”.

A banda promete relembrar outros sucessos, sempre com uma sonoridade marcante, trazendo o rock com a música clássica, passando pelo Clube da Esquina.



GASTRONOMIA

Paralelamente ao festival acontecem os concursos Sabores de Boteco e Música. As primeiras etapas foram realizadas nos dias 22, 23, 29 e 30 de março e seguem nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril. Os resultados do concurso só serão revelados em 26 de abril, mas o campeão do Concurso de Música será conhecido já no dia 13, data da realização da última etapa do festival.