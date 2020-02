A praça da Matriz de Montes Claros recebe, de hoje a domingo, a 29ª Edição da Festa Nacional do Pequi.

Logo às 8h30, acontece o Fórum de Discussão sobre Desertificação no Norte de Minas, no Centro Cultural Hermes de Paula (CCHP).

A abertura oficial da festa será às 19h, com a participação da Banda de Música da 11ª Região de Polícia Militar (RPM). Em seguida, será aberta a exposição “Janelas”, do artista plástico Biolla, também no CCHP. As obras do artista propõem uma reflexão ligada à natureza, à questão ambiental, social, poética e filosófica.

“A exposição ‘Fé e Devoção no Sertão de Rosa’ mostra as manifestações religiosas e culturais da Congada e Folias de Reis que fazem parte do universo literário de Guimarães Rosa. Em sua obra, Rosa faz as seguintes citações: ‘A Folia de Reis – bando exótico de homens, que sempre se apresentavam engraçadamente sérios e excessivamente magros, tinham o imprevisto decoro dos pedintes das estradas, a impressiva hombridade esmoler’, aponta o fotógrafo Ronaldo Alves, um dos convidados da festa.

A programação oferecerá também as oficinas de repente, com Tony Agreste, Carlos Azevedo e João Figueiredo, no Coreto da praça da Matriz.

O artista Claudio Mineiro apresenta a oficina de tambores no CCHP e o chef Jackson Bento é o convidado da oficina de gastronomia, no Solar dos Sertões. Na praça da Matriz, o artista Ailto Rodrigues vai mostrar as peças de cerâmica muito bem elaboradas durante a oficina, entre outros novidades.