A 22ª Feira Missionária, evento anual organizado pela Sétima Igreja Presbiteriana, é uma das atrações de setembro em Montes Claros. A feira será realizada no próximo sábado (14), na Avenida Olímpio Prates, 1.231, bairro Major Prates, que está celebrando 55 anos.

O objetivo desta edição da feira é apoiar o trabalho de recuperação de pessoas em situação de vulnerabilidade social e dependência química, de forma a minimizar um dos problemas crônicos na cidade.

“Estamos mobilizando o máximo de pessoas possível, para que, juntos, possamos melhorar as condições físicas de uma casa que está sendo reformada, aqui em Montes Claros, pelo Instituto Filhos da Luz, para acolher essas pessoas”, disse o pastor Tarcísio Porto.

A programação começará às 9h, com um sacolão e um topa-tudo. O bazar a preços acessíveis está agendado para as 13h e as barraquinhas com artesanato e comidas típicas, a partir das 20h. Destaque para os jaibenses que se deslocam para Montes Claros trazendo produtos frescos como frutas, legumes e vegetais, cuja venda resulta em recursos que também são aplicados no socorro aos necessitados.

Outro momento aguardado pelo público são as apresentações de dança, teatro e shows musicais. O evento é aberto a todos. Enquanto os participantes degustam os sabores e cores dos pratos típicos, poderão também apreciar a boa música de Pedro Aramart e da Banda Filhos da Luz, a partir das 20h.

“Nossa finalidade é trazer um pouco da música regional cultural do Norte de Minas através do Evangelho de Cristo. Vamos espalhar essa mensagem do amor através da música, não nos esquecendo da cultura montes-clarense, que é o maracatu. A gente embola um pouco os ritmos com reggae, rock, pop-rock, misturados com tambores . Essa é nossa pegada”, diz Thiago Malveira, backing vocal e baterista do grupo.