Cores intensas chamam a atenção nos trabalhos do norte-mineiro Mário Soares, que procura retratar o cotidiano das pessoas a partir de suas memórias afetivas e vivências. Com uma técnica contemporânea de pintura digital, usando uma linguagem visual moderna, o artista plástico se enveredou para essa seara recentemente. Se dedicava mais o mundo da moda e do design.

Os trabalhos podem ser vistos em exposição no Montes Claros Shopping até 13 de novembro. “Essa é minha primeira exposição física. Estou em conversa com outros lugares sobre a possibilidade de novos eventos”, diz Mário Soares.

O artista leva para as telas conversas e observações de experiências em viagens feitas pelo Brasil. As telas são produzidas com impressão de alta qualidade sobre tecido. Com riqueza de detalhes, os acabamentos tornam as obras ainda mais ricas e contemporâneas.

“Interessante que tenho recebido diversos registros fotográficos e feedbacks de pessoas daqui de Montes Claros e da região que visitaram a exposição. As pessoas comentam muito sobre a temática que retrato e as cores também. São esses os principais destaques que o público me fala que chamam atenção deles”, conta.



TRAJETÓRIA

Foi aos 20 anos de idade que o menino apaixonado por desenhos deixou para trás Bocaiuva, sua terra natal, em busca de um sonho. “Em 2017, após me formar em design de moda pela Escola de Belas Artes da UFMG, passei uma temporada na Itália. Foi aí que aperfeiçoei meu olhar sobre a arte, moda e design”, revela Mário Soares.

De volta ao Brasil, iniciou um trabalho como designer de estamparia têxtil, atuou em diversas marcas de moda e renomados estúdios brasileiros e italianos. “Morei em Curitiba (PR) por um período e tornei-me cofundador do estúdio de criação de estampas Rapó Creative. Ao longo da experiência em diferentes locais, frequentei diversos cursos e imersões em arte, moda, design e empreendedorismo”, diz.

SERVIÇO

Para seguir o artista:

Instagram: @galeriamariosoares

Facebook: galeriamariosoares

Site: www.galeriamariosoares.com