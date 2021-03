Elas trazem inspirações, histórias magníficas de superação, empreendedorismo e sucesso. Neste sábado (20), a partir das 16h, acontece o webinar D’elas. O evento on-line vai promover o debate em torno dos desafios e conquistas do universo feminino no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

O seminário, organizado pela reitora do Centro Universitário Funorte, Raquel Muniz, contará com a presença da coordenadora de Comunicação e Marketing da Funorte, Daniela Mello, da jornalista e professora universitária Maria Fernanda Ruas, da médica veterinária e mestre em Ciências Agrárias Silene Barreto, da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Fernanda Fiúza, da mestre e doutora em Psicologia Clínica Hellen Vale, da jornalista e doutora em Literatura Andreia Pereira da Silva, a chef Daniela Lessa, a deputada federal Rosângela Gomes e a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

Durante o encontro, elas irão discutir empoderamento feminino, saúde e autoestima da mulher, mulheres na política e violência contra a mulher. O objetivo é o de mostrar conquistas e analisar desafios delas.

“Neste evento, reuniremos especialistas em temas como violência contra a mulher, para falarmos sobre conquistas, desafios e, sobretudo, discutirmos caminhos que possam garantir às mulheres novas e importantes conquistas. Mas, sobretudo, vamos debater a valorização das mulheres e mostrar, através dos exemplos das nossas convidadas, que as mulheres já conquistaram o direito de ser o que quiserem ser, de estar onde sonharem estar, porque já descobriram seu potencial e sua capacidade de tornar sonhos em realidade”, diz Raquel Muniz.

Uma das convidadas do evento é a coordenadora de Comunicação e Marketing da Funorte, Daniela Mello. Ela diz que o webinar é uma oportunidade de discutir a condição das mulheres na sociedade e no mundo do trabalho. “A iniciativa da reitora do Centro Universitário Funorte, Raquel Muniz, ao propor esse evento, evidencia, mais uma vez, a mulher forte, visionária e realizadora que ela é, inspirando e construindo uma sociedade cada vez melhor nos contextos em que ela atua”, diz Daniela.

NO AGRONEGÓCIO

O convite para participar do bate-papo sobre empoderamento feminino, representando as mulheres no agronegócio e junto com mulheres que são referência em suas áreas, foi muito bem recebido pela médica veterinária e mestre em Ciências Agrárias Silene Barreto.

“A conquista da independência feminina, através da busca por direitos e igualdade é um caminho já iniciado, mas ainda a ser percorrido. Cada vez mais, as mulheres no agronegócio são protagonistas como pecuaristas, pesquisadoras, agricultoras, executivas de empresas e empreendedoras”, conta.

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, também participa do debate e vai mostrar os avanços das políticas públicas para as mulheres.



RECEITA

E as participantes, tanto as convidadas quanto as que estarão na plateia, vão aprender, ao vivo, com a chef Daniela Lessa, a preparar uma saborosa panqueca, com um produto típico da região norte-mineira, a famosa carne de sol.

Por ser virtual, o evento poderá ser acompanhado por todos aqueles que se interessem pelos temas. Para isso, basta acessar a Funorte pelo canal do YouTube (funorteoficial) e Facebook de Raquel Muniz.