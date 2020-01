A 29ª Festa Nacional do Pequi promete movimentar Montes Claros e região, de 7 a 9 de fevereiro, na Praça da Matriz, centro da cidade. Além dos shows musicais, feira, oficinas e circuito gastronômico está previsto na programação o Encontro de Ternos de Folia.

Quem sobe ao palco no dia 7 de fevereiro, sexta-feira, é Flavin Ribeiro, músico e compositor mineiro que celebra15 anos de carreira. Com suas letras poéticas e acordes sonoros, com o peso do violão de aço e swing do violão de nylon, circula por estilos como rock, pop, samba, xote e baião. No mesmo dia se apresenta a Folia do Bairro Paiol.

No palco principal, o público acompanhará o show do cantor, compositor e violeiro Wilson Dias, norte-mineiro de Olhos D’ Água, que interpretará composições de seus CDs gravados ao longo de 25 anos de carreira, mesclando com clássicos do cancioneiro popular brasileiro. Em suas músicas estão presentes a dança, os ritmos, as festas religiosas, o folclore e as lendas. O artista canta a terra, a arte, a cultura e a alma de sua gente.

No sábado (8) as apresentações ficarão por conta de Noeno Catrumano e Maribondo Chapéu, em um show com cantigas de roda, lundu, catira, curralera, São Gonçalo, arrasta-pé folia, embolada e toda a magia da mais autêntica música popular norte-mineira reunidos. No palco principal se apresenta Chico Lobo, um dos divulgadores da viola caipira na atualidade. O artista, que chega à marca de 25 discos lançados e dois DVDs, reúne em novo álbum a influência do escritor mineiro Guimarães Rosa.

No domingo (9) o público canta e dança com a Folia de Preto Caetano e a Curriola Catrumana.

SONORIDADE

Quem também se apresenta no encerramento da festa é a cantora e compositora Júlia Ribas. Filha primogênita de Marku Ribas, Júlia captura a essência ebulitiva do pai e entrega ao público a sonoridade, a expressão e a criação desse que é um dos artistas mais completos do Brasil. Ao mesmo tempo, apresenta sua personalidade ao palco, conduzindo o público a uma experiência ímpar, de contato com a música a partir de suas interpretações. Em 2019, a cantora celebrou 25 anos de carreira.

A entrada é de graça e os shows acontecem na Praça da Matriz.