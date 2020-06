O Dia dos Namorados se aproxima e que tal presentear a pessoa amada com uma linda serenata romântica? Em Montes Claros, o saxofonista Isaque Emanuel, de 33 anos, tem preparado trilhas sonoras para celebrar momentos especiais a dois. E se você é casado (a), aproveite para reafirmar o amor e se declarar como eternos namorados.

Para os casais que não poderão passar a data festiva juntinhos, a serenata também se transforma em presente e deixará o dia inesquecível.

As serenatas românticas passaram a ser a principal apresentação realizada por Isaque, neste período de pandemia. Um dos músicos mais solicitados para casamentos, aniversários e serenatas, viu os compromissos serem cancelados, um a um, já que todos esses eventos ficaram inviáveis ante o perigo da Covid 19.

Mas ele não desanimou, mudou a rotina e se reinventou. Deu certo! “É um processo difícil. Diante de mais de 50 apresentações agendadas nos últimos meses, vi tudo ser adiado. Mas, em contrapartida, surgiram muitas homenagens especiais com serenatas, alvoradas e aniversários intimistas. Superou minhas expectativas”, comemora o músico.

No último fim de semana, mesmo com a pandemia, quem ganhou de presente uma serenata foi a aniversariante Maria Celeste Risério, professora aposentada. A música foi presente dos filhos e noras, que apareceram com máscaras de proteção e um bolo para cantar, da rua mesmo, um forte “parabéns para você”. Tudo feito em distâncias seguras.

No repertório, músicas como “Maria, Maria”, de Milton Nascimento; “Amo-te muito”, “Se Essa Rua Fosse Minha”, “Ave Maria”, de Schubert, e “Somewhere Over The Rainbow”, do inesquecível filme “O Mágico de Oz”.

“Foi inesperada e emocionante a homenagem. Mesmo sem receber o abraço físico de meus filhos, noras e genro, me senti abraçada. Fez, sem dúvida, o meu dia mais feliz. Esse aniversário diferente se tornou inesquecível, pela forma como foi comemorado”, conta Celeste.

Para o dia 12 de junho, Isaque já tem dois compromissos fechados, mas dá o seu recado: “Espero que apareçam outros. Tenho a modalidade serenata rápida, com três ou cinco músicas, e também show intimista, de até duas horas. As músicas românticas imperam nesse dia, principalmente as internacionais, que são as preferidas dos namorados. Se você quer surpreender, estamos preparados”, revela.

Quem quiser conhecer mais o trabalho de Isaque ou decidir presentear o (a) amado (a) com música, entre em contato pelo telefone (38) 9 9148-0116 ou @isaqueemanuelsax.coach.