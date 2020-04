Quando percebeu a crise que o isolamento poderia causar com o cancelamento de shows, a cantora e compositora Ana Carolina Cunha Boaventura, 30 anos, mais conhecida como Carol Boaventura, teve uma ideia para amenizar a situação: o Festival Fique em Casa MOC. Pegou papel e caneta e anotou como o projeto poderia se tornar realidade. “Convidei alguns músicos e pedi ajuda ao Thomas Fernandez na organização”, conta.

O festival abraça mais de 40 músicos e segue até o próximo domingo. A ideia é promover lives dos artistas participantes e arrecadar doações por meio de um financiamento coletivo, o Catarse, que pode ser acessado pelo link que está disponível na página do evento virtual.

Nesse tempo, o grupo também conseguiu o apoio da modelo e cantora Bárbara Fialho, que amadrinhou o festival com uma live e generosas doações de cestas básicas aos músicos em parceria com um supermercado da cidade, além de disponibilizar uma vitrola wireless da House Of Marley para ser sorteada. “Conseguimos também uma generosa doação de kits de higiene em parceria com uma drogaria. Os artistas receberão nessa próxima semana”, diz.

Além disso, Carol lançou um projeto no Instagram com o marido Pablo Barata (professor de contrabaixo acústico e elétrico no Conservatório Lorenzo Fernandez e que integra a Orquestra Sinfônica de Montes Claros) e que se chama “Amor de Agosto” @amor.deagosto. Juntos, compõem e produzem músicas. “Tudo isso para que nesta quarentena a nossa existência continue fazendo sentido”, conta.

Neste cenário de isolamento, a maior demanda da artista tem sido a casa e os filhos. “Somos uma família de dois adultos, três crianças e dois cachorros. Costumo dizer que é o meu caos organizado”, diz.

Quando as crianças dormem ela e o esposo conseguem fazer as gravações. “Tento não olhar tanto para os problemas. Se eles chegam, procuro logo uma solução, da forma mais sucinta e direta possível. Meus filhos não sentem tanto. Crianças se adaptam muito melhor do que nós, adultos. Somos nós os criadores do caos, não eles (risos)”.

A cantora diz que ela e a família estão respeitando à risca a quarenta. A artista ensinou os filhos a lavarem as mãos da forma correta, e repassou cuidados que todos devem ter, como evitar beijos e abraços com outras pessoas, caso se encontrem com alguém.

“Não mudamos a rotina deles. Na verdade priorizamos e nos adequamos. O que eu, e acredito que eles também sintam, é a falta da presença e ajuda da minha mãe, da minha cunhada, dos meus sobrinhos, de ir pra casa deles, dos abraços, da troca. A Helena, por exemplo, diz a cada hora que nos ama. O tempo inteiro. ‘Eu te amo, mamãe, eu te amo, papai’. As crianças nos ensinam todos os dias o valor de cada instante de vida. Por mais que a rotina seja a mesma, cada dia é diferente”, finaliza.



SERVIÇO

Para seguir a cantora, o Instagram é @eucarolboaventura,

Festival é @festivalficaemcasamoc

Das composições de quarentena dela e do Pablo é @amor.deagosto

O canal do YouTube de Carol é www.youtube.com/carolboaventura