Ninguém duvida da qualidade da carne de sol do Norte de Minas. Reconhecida em todo o Estado, atrai turistas de todos os lugares que aqui desembarcam para comprar a carne e também experimentar as receitas feitas com a iguaria.

No último sábado, a chef Daniela Lessa participou do webinar em homenagem às mulheres, evento promovido pela reitora da Funorte, a médica Raquel Muniz. O prato escolhido para apresentar aos participantes foi uma saborosa Matula Sertaneja.

“Me senti em um pódio rodeada de talentos femininos na esfera nacional, afinal todas nós somos ‘mulher maravilha’, ‘mulher em casa’, ‘mulher mãe’, ‘mulher empreendedora’, mulher que sabe ser mulher. Todos os dias são nossos. Fiquem de pé: aplausos”, diz a chef, que durante o evento preparou o prato ao vivo.

A ideia, segundo a chef, surgiu a partir do convite da reitora Raquel Muniz. Foram enviadas sugestões de pratos autorais, baseados na cultura regional, oferecendo opções para escolha.

A partir da apreciação do cardápio, a opção definida foi a “Matula Sertaneja”, que é uma panqueca com carne de sol.



MUITAS EM UMA

Para Daniela, o convite chegou em boa hora, afinal, a mulher exerce um papel importante nesse momento tão intenso que o mundo atravessa. Muitas são mães, donas de casa, outras estão em home office e elas dão conta de tudo e um pouco mais, afinal são repletas de empoderamento.

“A pandemia ofereceu um tempo que não tinha para estar e ser com quem amo. A controvérsia da situação não permitiu este aconchego. As minhas escolhas tornaram-se finitas frente a um novo cenário intitulado de ‘novo normal’. Chego até aqui de cabeça erguida, pois conto melhor as estrelas conversando com o meu grande Deus”, diz.

Apesar das incertezas, a esperança de que o furacão passe e ainda que o mundo não seja o mesmo, a chef afirma que aprendeu a sorrir com os olhos e abraçar com o coração.

“Aprendi também a ajoelhar porque estar em pé, às vezes, se tornou difícil, pois o Pai mandou toda a humanidade para o cantinho do pensamento. O futuro a Deus pertence. As linhas da minha vida já estão traçadas por Ele. A mim, resta ouvir, crer, ser e estar pronta para os seus desígnios”, diz.

Receita

Massa:

200g de farinha de trigo

1 ovo

Sal a gosto

Colocar todos ingredientes no liquidificador e bater. Abrir a massa e uma frigideira e dourar dos dois lados.



Molho queijo curado:

500ml de leite

50g de farinha de trigo

Noz moscada a gosto

Sal a gosto

20g de manteiga

1 cebola pique (descascada, partida na vertical, coberta por folhas de louro presas por cravos da Índia)

100g de queijo curado

Ferver o leite junto com a cebola pique. E reservar.

Em uma panela a parte, fazer o roux (misturar a manteiga e o trigo até dourar. Ir acrescentando o leite a essa mistura e mexendo com um fouet até obter um creme homogêneo. Finalizar acrescentando o sal e a noz moscada e o queijo curado).



Recheio

500g de carne de sol

1 cebola picada

3 dentes de alho

Manteiga a gosto

Água fervendo a gosto

Refogar a carne de sol, com a cebola e o alho repicado, deixar fritar. Acrescentar a água, colocar na pressão, cozinhando até o ponto de desfiar. Deixar esfriar e desfiar.



Montagem

Abrir os discos, acrescentar o recheio e enrolar. Colocar o molho por cima, queijo ralado e levar para gratinar no forno.