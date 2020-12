Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, a Cantata de Natal promovida pelos professores e médicos Raquel e Ruy Muniz será apresentada de uma forma diferente dos anos anteriores. Será em formato de drive thru, obedecendo o distanciamento obrigatório e a higienização com álcool em gel.

Quem passar pela rua Mirabela, 95, no bairro Ibituruna, vai se emocionar com a apresentação do tenor Anderson Passos e das cantoras Simone Santana e Lucinha Macedo.

Para Raquel Muniz, neste período de quarentena, a música é uma boa aliada para acalmar os corações. “Estamos preparando tudo com muito carinho para receber aqueles que passarem por aqui, nem que seja alguns minutinhos. Sempre soube que a música é mágica, tem poder para alegrar quem está triste, de fazer chorar quem está feliz. Esse momento é de lembrarmos do nascimento de Jesus. Ele traz sonhos de volta, cura os corações feridos e manda a tristeza embora”, conta.

No repertório “Noite Santa”, “Glória”, “ O Primeiro Natal”, “ Anoiteceu”, “Vem Chegando o Natal”, “White Christmas”, clássicos natalinos muito executados nesta época do ano. A cantora lírica Simone Santana diz que a ideia é despertar nas pessoas o espírito natalino e levar até elas a mensagem de fé, paz e esperança.

“O Natal é uma época de alegria. E o momento é para recomeçar, é nascimento, é esperança. Engrandece a nossa cultura, as nossas tradições”, diz. E para encerrar, haverá também uma apresentação do Folia de Carlos Ney, relembrando o percurso dos Reis Magos até o encontro com o Menino Jesus.