Com as aulas suspensas, não só em Montes Claros, mas em todo o país, diante da pandemia de coronavírus, a hora é de lidar com as crianças e adolescentes, buscando uma forma de e entretê-los neste momento em que passam períodos integrais em casa com os pais.

Uma das opções são brinquedos diferenciados que Carla Ramos criou. Advogada criminalista de formação, ela deixou a área para se dedicar à criação dos Pequetocos, brinquedos educativos que divertem toda a família.

A ideia de fazer os produtos nasceu na maternidade. “Percebi a necessidade de resgatar valores familiares desde a infância que foram afetados pelo uso excessivo de tecnologia por crianças e adolescentes”, conta Carla.

Ela percebeu que a pandemia tem gerado muita angústia de modo geral e a afetou como mãe e como empreendedora. Para continuar caminhando, guardou consigo uma frase que aprendeu no Sebrae: “Comece com o que você tem”.

Com os brinquedos que tinha em casa e as redes sociais como meios de trabalho, aumentou a divulgação através de sorteios e outras postagens. Pediu ajuda a amigos para aprender como usar algumas ferramentas tecnológicas e investiu em embalagens alegres e criativas, além de viabilizar a entrega dos produtos devidamente higienizados, já que as famílias estão ficando em casa.

“Como mãe de dois meninos, consigo compreender o que os pais estão passando neste tempo. Então, também tento colaborar com dicas para viabilizar a harmonia do lar”, revela.

A empreendedora diz que, com toda a modernidade, os pais perderam a confiança em conviver e brincar com os filhos.

“Eles acreditam que, para passar um tempo de qualidade com os filhos, é necessário um número sem fim de recursos. A verdade é que a criança só quer a companhia daqueles que mais ama, os pais”, afirma.

Desse modo, ela apresenta brinquedos como o “Pião Madeira”, com variação de cores; o “Cubo Desafio”, também chamado de Cubo Tetris, composto por sete peças em madeira que se encaixam formando um cubo perfeito, em que a criança irá desenvolver a coordenação motora, visão geométrica, noção de quantidade e encaixes.

Tudo isso ajuda a criar contextos para convívio e fortalecimento dos laços familiares. Os brinquedos são divulgados pelas redes sociais e a procura aumentou muito, chegando a atender em um dia a demanda que antes era semanal.

“Outro ponto positivo dos brinquedos educativos é a diminuição do uso excessivo de eletrônicos por crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria explica que a superexposição a telas aumenta a ansiedade, sobretudo neste tempo em que houve alteração na rotina e isolamento social”, conta Carla.

Conheça o trabalho da Pequetocos pelo Instagram @pequetocos e no Facebook /pequetocos.