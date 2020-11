A série Cultive.com traz como convidado deste domingo (15) o compositor, diretor musical, arranjador e multi-instrumentista Beto Lopes. A apresentação será a partir das 20h, por meio da plataforma no YouTube.

Beto é músico desde criança, mas a formação se deu através do aprendizado com a mãe, ainda aos 5 anos, quando ela o ensinou a tocar violão e canto. Depois, estudou teoria musical e violoncelo.

“Estudei no Palácio das Artes, nos anos 1970, início dos anos 1980. Me mudei da minha cidade natal, Rio do Peixe, município de Pitangui, para Belo Horizonte aos 6 anos”.

O primeiro CD do artista, intitulado “Beto Lopes - RUA UM”, foi gravado e lançado em 1989. Logo em seguida, veio “Miragem”, gravado em 1993 e lançado em 2003.

“Os dois me marcaram muito. O primeiro, mais instrumental, e o segundo, cantado, mas que contém também faixas instrumentais”, diz.



ENCONTROS

O encontro com a idealizadora do projeto Cultive.com aconteceu nos anos 1980 na capital mineira, através do músico Zé Arlen, quando Berenice também estudava música na UFMG e Beto tocava em bares de música ao vivo na Savassi.

“Depois de muitos anos, Beré me convidou para um programa na Webrádio Pequistação, de Flávio Andrade, em 2013, mas não pudemos gravar por motivos de força maior e, agora, ela me fez esse convite para participar desse belo projeto. Agradeço muito”, afirma.

Beto Lopes também participou do álbum “Aline”, de 1979, da produtora Vento de Raio Produções Artísticas, da montes-clarense Aline Mendonça, cantora reverenciada por muitos artistas brasileiros. Aline construiu uma trajetória artística e humana das mais densas da música popular brasileira. Nesse disco, Beto tocou guitarra e violão.

“Fui convidado pelo Toninho Horta, compositor e guitarrista que também participou, e acabei tocando guitarra nesse álbum, dentre tantos e excelentes músicos que gravaram”, conta.

Para o músico, participar do projeto Cultive.com, orquestrado pela também montes-clarense Beré Chaves, é muito gratificante. “Espero que esse projeto continue, porque ele é muito importante para música e arte brasileira e mundial. Fico muito feliz por fazer parte dele, e ter o episódio que participo apresentado, justamente, no dia do meu aniversário de 59 anos”, diz.

Daqui para frente, o artista pretende gravar um novo CD, utilizando os instrumentos que toca agora, como o baixo acústico, baixo elétrico, trompete, guitarra, violões e voz.

Série Cultive.com

DIA: 15/11

ONDE: Canal no YouTube

HORÁRIO: 20h