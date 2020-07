A atriz norte-mineira Jessica Klantayque, de 32 anos, interpreta Karina no filme “Ligação”. A produção, do roteirista e diretor montes-clarense João Jorge Almeida, é finalista no First-Time Filmmakers Sessions/2020. Reconhecimento que deixa a atriz imensamente feliz e se sentindo realizada com a profissão. Para ela, a arte é a essência da sua vida e o sucesso do filme é uma prova de que o sonho de infância já é uma realidade.

A vida simples na rua Coronel Luiz Maia, no bairro Delfino Magalhães, onde morou até os 17 anos, se transformou em inspiração durante as atuações. Cada acontecimento, cada fato vivenciado desde aquele tempo e os personagens da infância foram guardados na memória da menina que sonhava em ser atriz. Ela já sabia, naquele tempo, que ia precisar de cada um para compor seus personagens.

“Minha infância foi bem humilde. Nasci e cresci na mesma casa e a vizinhança era como uma grande família. Sinto falta daqueles tempos”, conta Jessica. Ela lembra que foi a TV que a levou a descobrir o ofício que hoje exerce e motiva a sua vida.

“Foi a partir daí que comecei a sonhar. Depois de algum tempo, corri atrás dos meus sonhos e aí entra minha mãe, mulher guerreira, que queria ver a felicidade dos filhos a qualquer custo. Saiu comigo pela cidade em busca de cursos gratuitos para teatro”, lembra.



Desde então, ela não saiu mais dos palcos, das telas e telonas e hoje tem no currículo nove filmes, dois videoclipes e também dirigiu e produziu um documentário em Montes Claros. Por isso, o fato de “Ligação” ter sido selecionado para um festival internacional é um presente para quem deposita no amor à arte toda a sua energia.

“Um presente em dose dupla! Primeiro, por ter sido escolhida para um papel tão desafiador e gostoso de fazer. Segundo, pelo filme ter sido já selecionado. É de uma alegria tão grande, que quase não consigo expressar em palavras”, conta. Para ela, Montes Claros é um importante celeiro de arte e de cultura, onde ela diz enxergar bons atores e atrizes.

“Bons demais da conta! Montes Claros é uma cidade vasta, de grandes artistas capacitados e talentosos. Eu sou fã dos artistas norte-mineiros. Quero aproveitar e agradecer, de todo o meu coração, a todos os diretores com os quais tive a honra de trabalhar. A João Jorge Almeida pela confiança, à equipe que me recebeu de braços abertos. Todos os amigos, por cada ensinamento. Também agradeço ao meu marido, Dyego Ramon Ataide, que esteve comigo durante todo o processo do filme. Enfim, toda a equipe”.



“Ligação” é um drama psicológico que trata da solidariedade das pessoas que se encontram ocasionalmente devido às adversidades da vida. A produção fala das vicissitudes das relações interpessoais e do conflito interno vivido pela protagonista ante a destruição dos seus sonhos. Todas essas situações são tratadas no filme de maneira impactante, com reviravoltas e num desenvolvimento da trama que prende o espectador todo o tempo. Todo o elenco é formado por atrizes e atores de Montes Claros.

