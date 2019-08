Entre os dias 29 e 31 de agosto, a Associação Presente realiza, no Portal Eventos, o 3º Congresso Nacional de Oncologia. Durante o evento, os inscritos poderão apreciar uma exposição de artes com a participação de 18 artistas plásticos que expõem os trabalhos sob a curadoria de Sibele Alves.

Cleiton Oliveira Santos é um deles. Arquiteto urbanista, estudou Belas Artes no Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes e é proprietário do escritório Villa Arquitetura A. Além de projetos arquitetônicos e design, o artista atende no Estúdio Vintage Artatto, prestando serviço em tatuagem, aulas e galeria do artista.

“A minha influência nas artes sempre foi a admiração pelo estilo acadêmico no Renascimento e depois a paixão pelo surrealismo”, diz.

Durante o congresso, o artista presenteará o médico cancerologista Drauzio Varella com sua arte.

“A representação do desenho em caricatura com muito humor e respeito pelo doutor Dráuzio Varella é uma expressão artística pela admiração do trabalho dele voltado para a medicina e uma forma de dar as boas-vindas a nossa Montes Claros”, revela.