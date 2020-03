O artista montes-clarense Cleiton Cruz, apaixonado pela cultura popular e literatura brasileira, expõe seus trabalhos no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, até 3 de abril.

Cleiton é formado em História pela Unimontes e autodidata nas artes. “Por indicação da artista plástica Adriana Santos, que expôs no mês passado no Parque Ecológico, recebi o convite de Fátima Aquino, responsável pela curadoria do espaço. Celebro com alegria, porque as minhas obras estão sendo muito festejadas. E, segundo os organizadores da mostra, essa foi a primeira exposição com uma temática regional da cultura popular do Norte de Minas”, conta.

Cleiton usa técnicas mistas, óleo sobre tela no estilo realista, aborda as temáticas da cultura popular, como Festas de Agosto, e manifestações da cultura regional e retrata também a literatura brasileira.

Para a escritora e artista Felicidade Patrocínio, há na história de todo artista um ponto, lugar ou hora, onde ele se encontra com sua arte e abraçando-a, nela se reconhece. Foi assim com o pintor Cleiton Cruz.

“O bem cultural com que a vida lhe presenteou passou a ser o conteúdo poético da sua expressão plástica, da sua arte, a pintura. Identificou-se com a beleza invulgar das cores, o movimento ordenado pelo ritmo, o significado das representações do folclore vivenciado desde a infância, e aí se forjou o desenho da sua inspiração”, conta.



ITINERANTES

Para a curadora da mostra, a artista plástica Fátima Aquino, a ideia é incluir novos artistas nas exposições itinerantes pelos centros culturais da Fundação Municipal de Cultura, ligada à PBH.

“A abertura deste espaço se deu em janeiro de 2020 com a artista plástica Adriana Santos, de Montes Claros. Hoje, a exposição é do Cleiton Cruz, com a mostra ‘Cores e Faces do Sertão Mineiro’. Ele retrata as tradições folclóricas de Montes Claros, figuras tradicionais da Marujada e Catopês que fizeram parte da história do Congado, além de figuras femininas, pessoas comuns do cotidiano do artista”, conta.

Personagens do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, como Diadorim, e do Cangaço, como Lampião e Deia, também são retratados na exposição. (A.Q.)