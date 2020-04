Se os profissionais de saúde merecem aplausos por sua coragem e garra diária no cuidado com os enfermos, os artistas também têm seu valor redescoberto pelo público nestes tempos nos quais a arte ajuda a aliviar tanta angústia.

Por conta da pandemia, a performer e percussionista mineira Brenda Marques, uma das atrações do AnimArte – evento que reuniria artistas plásticos, músicos, poetas em Montes Claros de 26 a 28 de março – teve a apresentação adiada.

“Tinha preparado uma apresentação do Duo Sussurros, minha com Élcio Lucas, que é de Montes Claros. Juntos fazemos um espetáculo bem interativo com música, poesia e performance”, diz.

A apresentação seria em homenagem às mulheres, numa exposição de artes plásticas que estava sendo preparada com várias artistas no Ateliê/Galeria Felicidade Patrocínio. A artista também ministraria um curso sobre Poesia Sonora.

“O curso era voltado para poetas, artistas da música e do teatro, mostrando como este tipo de poética integra estas artes e traz o som como uma imagem potente. É como construir metáforas por meio das sonoridades”, conta Brenda.

Para a artista, há muitos sons que passam despercebidos por nós e podem ser elementos de uma poética que leva em conta paisagens sonoras e até mesmo sons internos que todos nós temos.

“É só aprender a escutar e, com criatividade, fazer poemas a partir deste processo. E, por último, ainda faria a performance Tsunâmica, que tenho apresentado desde o ano passado por vários lugares: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Equador e Chile”, revela Brenda.

Com as mudanças causadas pela Covid-19, Brenda tem feito um diário com dicas culturais que compartilha em suas redes sociais (facebook.com/brendamarquespena) desde o primeiro dia que está em teletrabalho.

“Tenho criado muitas poesias, gravado e compartilhado áudio de poemas no meu canal soundclound.com/brenda-marques-pena e aproveitado para conferir shows virtuais, ver muitos documentários de música, filmes e passando um tempo com a família”, diz a artista.

Para ela, este tempo seria duro sem a filha Dakota, de 7 anos, e pinta o sete, alegrando a casa. “Ela fica feliz em estar mais tempo comigo. Por outro lado, foi um período triste de cancelamentos e adiamento de eventos. Tinha seis agendas de eventos que foram canceladas em março, abril e maio por causa da pandemia”, lamenta.

Para distrair e trazer um pouco de alívio e esperança nesses dias de isolamento, a artista deixa de presente aos leitores, o poema “De volta à Pangeia”, que integra a antologia “Vamos Triunfar”, que será publicado pela editora Praghmatha neste mês de abril. “Penso na Pangeia, quando não havia a separação dos continentes e com imaginação podemos nos conectar sempre e sentir este calor e vibração de quem amamos”, diz.



De volta à Pangeia

Quem sabe a arte console hoje

todos os corações solitários

Carentes da real beleza muda

Dos materiais e cores dos sonhos

Intocáveis desejos do querer

Deja vu de emoções

Lembranças que não partem

Tomem um chá comigo hoje

Amigos e amantes distantes

Vamos voltar à Pangeia

Quando não havia essa divisão

Entre países nem continentes

Vamos viajar ao centro da Terra

Provocar a erupção de mil vulcões

E deixar a lavra do amor

Queimar nossos corpos...

Brenda Mar(que)s Pena