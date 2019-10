Arte, música e psicologia vão estar lado a lado no “Experimentalize”, que será realizado em 3 de novembro (domingo), das 15h às 22h30, no Studio 129 (avenida Norival Guilherme Vieira), com shows musicais, minipalestras com profissionais da psicologia, exposições de trabalhos artísticos, espaço de alimentação e lazer.

Para o cantor e compositor Sebá, a ideia é debater os temas relacionados à área da psicologia, de maneira leve e descomplicada.

“Embora interpretar canções seja uma das minhas maiores paixões, interiormente, sempre quis dar vida às músicas autorais que compus ao longo dos anos. Foi nessas idas e vindas que o projeto de “Experimentalize” nasceu, com lançamentos no meu canal no YouTube”, conta.