O Studio 129, localizado no bairro Ibituruna, recebe de 26 a 28 de março a performance de Brenda Marques, o show de Élcio Lucas e a exposição dos artistas plásticos Adriana Santos, Márcia Prates e Walles Mota. “A ideia é mostrar o envolvimento da poesia com a performance, as artes plásticas e música”, diz a curadora Sibele Alves.

A artista plástica piraporense Marly Gribel também foi convidada e vai expor peças em azulejo. “Fiquei muito honrada com o convite, visto que o evento tem por finalidade levar cultura e ao mesmo realizar ação social, uma tendência contemporânea que vem ocorrendo no mundo em vários festivais”, diz.

Para o AnimArte, Marly está preparando novidades com trabalhos em porcelana e azulejo no formato tela, buscando conciliar temáticas voltadas para conscientização do público sobre a violência doméstica. “É sobre o amor pela natureza e o carinho entre os humanos, estimulando sentimentos universais como a amizade, o amor, como eu disse, e o respeito à vida”, conta.

Parte da renda do evento será destinada à Casa Eliana, localizada na rua Sebastião Dias Soares, 33, São José. A outra entidade é a Casa do Caminho, localizada na rua Rodolfo Cândido de Souza, 138A - Vila Telma.

“Isso é gratificante para um artista; participar de eventos em que muitas atividades serão realizadas com fins filantrópicos, porque o artista testemunha seu tempo e tem por dever colocar questões, levantar propostas para serem avaliadas pelo público e revistas como possibilitadoras de mudanças”, diz.

A artista vai divagar sobre o nu na perspectiva da violência doméstica, revisitar a natureza sob olhar de borboletas, desenhar a afetividade e o amor como a única possibilidade de sobrevivência no planeta.

“Levarei , além de telas, louças de mesa com temáticas amorosas e voltadas para o resgate da natureza. Comprometer com a vida e as futuras gerações é nossa tarefa”, revela.

Neste ano Marly também expõe na casa de cultura Márcia Prates e em Belo Horizonte na Casajarte. Para conhecer melhor o trabalho da artista é visitar a página do Facebook: Artista Marly Gribel.