A música brasileira ganha rostos e nomes que chegam para construir uma nova parte da história. A montes-clarense Lúcia Muniz, por exemplo, foi a primeira finalista mineira do The Voice deste ano. Outro destaque do reality show musical foi a cantora Pollyana Caires, de Espinosa, que encantou o Brasil com a própria voz. Quem também ocupa lugar nessa geração de talentos é a cantora e compositora eneapolitana Ana Heloisa Soares Santos, de 17 anos, que cursa o 2°ano do ensino médio e reside em Santana da Serra, distrito de Capitão Enéas.

A agenda da artista está sempre lotada. No fim de semana ela foi a atração do Montes Claros Shopping e, nesta sexta-feira, 26, e sábado, 27, ela canta para o público da Zebu Espeteria, no bairro Morada do Parque, e no Espetinho do Dungão, no Edgar Pereira. Completam o repertório muita descontração e interação com o público.

“Costumo dizer que gosto de cantar o que o povo gosta de ouvir, então terá de tudo um pouco”, adianta a artista.

Sobre as influências musicais, Heloisa diz que é muito eclética e se emociona quando fala do saudoso tio Cid, que chegou a gravar um CD.

“Sempre ouvi muita música. Minha inspiração é meu tio Cid, que sempre teve o sonho de se tornar conhecido. Ele fez vários shows na região, mas, devido a um acidente, não está mais entre nós. Ele sempre será minha maior motivação”, conta.

A rotina de Heloisa é bem corrida. Às sextas- feiras, depois da aula, a garota embarca para Montes Claros para fazer shows. Nas segundas, de madrugada, volta a Santa da Serra para os estudos.

“É um pouco cansativo, mas é muito prazeroso, pois cantar é o que amo fazer”, conta.

Para acompanhar a agenda da moça, é só segui-la nas redes sociais no Instagram @heloisasanttos_of.

Show de Heloisa Santtos

Onde: Zebu Espeteria e Espetinho do Dungão

Quando: Sexta-feira, 26 e sábado, 27

Informações: (38) 9 9816 1954