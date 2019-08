Fitas na Arena

Em Montes Claros, as Festas de Agosto mobilizam toda a comunidade, que sai às ruas para assistir aos cortejos dos ternos de Catopês, Marujos e Caboclinhos e, também, participar do Festival Folclórico, que acontece na Praça da Matriz, com shows musicais, representações folclóricas e barraquinhas de comidas e bebidas típicas. A noite desta sexta-feira (16) fica mais especial com a presença de N’Gandaya, Pereira da Viola e A Outra Banda da Lua, que se apresentam a partir das 20h no palco da Praça da Matriz. Na Arena tem o Grupo Fitas.

Beto Guedes

O cantor e compositor montes-clarense Beto Guedes faz show no sábado (17) no palco da Matriz. Ele canta os grandes clássicos, dentre eles “Sol de Primavera” e “Amor de Índio”.

Com mais de 40 anos de carreira e quase 20 álbuns gravados, Beto Guedes fez parte do lendário projeto coletivo “Clube da Esquina”.

No domingo (18) tem Mamour BA, André Águia e Jukta Us, Berimbau de Ouro. A entrada é gratuita.