‘Vingadores: Ultimato’ em cartaz em Montes Claros

Os montes-clarenses já podem conferir o mais recente lançamento sobre super-heróis para a telona. “Vingadores: Ultimato” está em cartaz na cidade e mostra como que as consequências devastadoras dos atos de Thanos, que dizimaram metade das criaturas do universo e destruíram os Vingadores, leva os heróis remanescentes a tomarem uma atitude final na grande conclusão da sequência de 22 filmes da Marvel Studios.

Literalmente Falando será neste sábado no CCHP

O comediante Stevan Gaipo, de 23 anos, apresenta no próximo dia 27, às 20h, o stand-up comedy “Literalmente Falando”, no CCHP – Centro Cultural Hermes de Paula. Os ingressos custam R$ 15.



Natural de Oliveira-MG, Gaipo é formado em marketing e pós-graduado em marketing digital. No último período da graduação, abandonou o emprego que tinha em uma agência para viver de comédia.

Tango Argentino em Montes Claros

O Teatro Cândido Canela, localizado nas dependências do Centro Cultural Hermes de Paula, recebe, em 3 de maio, às 20 h, o espetáculo “Buenos Aires, uma noite de Tango”. O elenco é formado por bailarinos de tango vindos de Minas Gerais e da Argentina, com formação em Buenos Aires. O espetáculo tem censura livre, com ingressos vendidos a R$ 30 (meia entrada antecipada) e R$ 60, na portaria.