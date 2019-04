Sessão Azul no Montes Claros Shopping

No mês da conscientização sobre o autismo, o Montes Claros Shopping realiza neste sábado, 13, às 11 h, em parceria com o Cinemais e a Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista (Anda), mais uma edição da Sessão Azul, que exibe filmes para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias.

O filme a ser exibido na Sessão Azul será “O Parque dos Sonhos. A sessão terá meia-entrada gratuita para todos”.

Texto na Sexta analisa “ 3 Peças Didáticas”

A próxima edição do “Texto na Sexta” será neste sábado, 12 , às 18 h, na Sala 40-B, térreo, do prédio 2, no campus-sede da Unimontes. Em análise, “Três Peças Didáticas”, de Bertolt Brecht. A participação é gratuita e aberta aos professores, acadêmicos, servidores e à comunidade em geral. O objetivo do encontro é debater textos teatrais, em que os participantes podem exercitar a escuta e também a leitura A participação é gratuita e aberta aos professores, acadêmicos, servidores e à comunidade em geral.

Cosplayers e Cultura Geek

O Montes Claros Shopping realiza neste sábado, 13, das 17 às 20 h, o Encontro Geek e concurso de cosplay com premiação. O evento é gratuito e pretende reunir os amantes do mundo “geek”, como cinema, HQs, Animes, séries, games, tecnologia, entre outros. O encontro vai reunir os fãs do universo geek, ao som do DJ Nando Cruz, que vem direto de São Paulo, na Praça de Eventos. A competição é aberta para todos e tem inscrições totalmente gratuitas, que podem ser feitas na hora.