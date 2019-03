Luau do Empório é a atração de hoje

Nesta sexta-feira, 29, a festa fica completa com os shows Marcelo & Matteo, Katita & Neto, DJ M. Gerald, DJ Jéssica Alkimim e participação especial de Lucas Ribeiro. Os shows acontecerão no Empório da Serra, a partir das 22h30. Os convites podem ser adquiridos no BR Mania Via Dupla e BR Mania Via Dupla. Contato: (38) 99221-8888, 99215-8790 e (38) 99921-6106



Mano Walter agita Bocaiuva no fim de semana

Diretamente do Nordeste para Bocaiúva, José Walter Tenório Lopes, ou simplesmente Mano Walter, canta e dança com a galera nesta sexta-feira, 29, na Praça de Eventos de Bocaiuva.

O artista começou cantando nas festas de vaquejada e em seu repertório mescla forró e sertanejo, como “Não deixo não”, “O que houve”, “Zero Boi” e “Balada do Vaqueiro”, entre outras.

Os ingressos custam R$30 e frontstage R$40 com a participação da DJ Samira Lima e Mulheres Butequeiras.



Teatro – “O Enfermeiro”, em cena no CCHP

Até sábado, 30, sempre as 20h30, ficará em cartaz no Centro Cultural Hermes de Paula a peça “O Enfermeiro”. Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos na portaria. No palco, o ator Diógenes Câmara, que celebra 80 anos, sendo 55 deles dedicados ao teatro. A outra atração fica por conta do ator Eduardo Brasil. O espetáculo conta a história de um coronel ranzinza e maldoso que não consegue manter um assistente em seu leito de morte.