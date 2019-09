Nesta quinta-feira, a presença da massa de ar seco continental no centro do Brasil mantém o dia ensolarado e o tempo estável na maioria das regiões de Minas Gerais. Entretanto, haverá maior variação de nebulosidade no setor sul, centro e leste mineiro, por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, mas só ocorre chuva no sul mineiro. À tarde, os índices de umidade do ar variam entre 15% e 30%, contribuindo para a má qualidade do ar em áreas dos setores Norte e Oeste Mineiro. Nos próximos dias, a incursão de uma massa de ar frio vinda do Sul do país causará declínio de temperatura do ar no centro-sul e leste do estado.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).