Uma casa pegou fogo na manhã de ontem no bairro Nossa Senhora das Graças, em Montes Claros. No momento do incêndio não havia ninguém no imóvel. Os bombeiros foram acionados por um dos vizinhos que percebeu a fumaça. Um dos quartos ficou completamente destruído. Os militares utilizaram cinco mil litros de água no combate às chamas. O morador foi aconselhado pela guarnição a voltar para a residência apenas após realizar uma vistoria para avaliar a situação da estrutura. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.



Corpos encontrados em rios seguem no IML

Permanecem no Instituto Médico Legal de Pirapora os dois corpos encontrados nos rios São Francisco e das Velhas. O corpo encontrado em São Francisco, de uma mulher, estava sem cabeça e sem parte das pernas. Já o outro é de um homem, encontrado no rio das Velhas em Várzea da Palma. Ambos foram resgatados pelos Bombeiros de Pirapora na última quarta-feira. A Polícia Civil investiga os dois casos.