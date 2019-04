A Polícia Militar (PM) realizou em todo o país a Operação “Tiradentes-Adsumus 2019” para desarticular diversos esquemas de tráfico de drogas e inibir outras práticas delituosas. A ação foi executada nesta quarta-feira (24) em várias cidades do Norte de Minas. Foram presas 22 pessoas e 143 ocorrências foram registradas.

Na BR-135, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu um caminhão que carregava centenas de mercadorias sem nota fiscal, como perfumes, celulares, relógios, carregadores de celulares, roupas, entre outros.

Até o fechamento desta edição, as mercadorias não haviam sido contabilizadas. O material foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal. O motorista foi preso.

A operação contou com efetivo de 248 policiais militares e 99 viaturas. Várias blitze, abordagens e execução de mandados de prisão, já expedidos, foram realizadas. Ao todo, 1.130 pessoas foram abordadas, 22 presas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e furto – uma arma foi apreendida.

A operação também contou com a participação da população, por meio de denúncias anônimas. A PM atendeu 1.476 ligações, o que contribuiu com as 143 ocorrências registradas e com ações de prevenção ao crime.

Nas ruas, a PM apreendeu 38 veículos por irregularidades nos documentos – seis veículos que haviam sido roubados foram recuperados. Aproximadamente 257 gramas de cocaína, 68 gramas de crack, 54 gramas de maconha e um pé da mesma erva foram apreendidas.

A Polícia Civil deflagrou também a Operação “Legalidade” em Montes Claros, Januária, Janaúba e Taiobeiras para combater crimes violentos. Oito pessoas foram presas.