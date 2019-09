Um bandido foi preso e outro está foragido após tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (30), na agência central dos Correios, que fica na praça Dr. Chaves (Matriz), no centro de Montes Claros. De acordo com a Polícia Militar, durante a ação um policial à paisana e um agente penitenciário reagiram e trocaram tiros com os assaltantes.

Ainda de acordo com a PM, dois idosos que estavam na agência no momento da ação ficaram feridos com estilhaços. Ninguém foi baleado. Outras informações em instantes.