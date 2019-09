Na BR-251, próximo a cidade de Francisco Sá, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 80 mil espoletas que estavam sendo transportadas em um carro. A abordagem foi feita durante uma operação de rotina – para despistar os policiais, o suspeito levava os pais idosos como passageiros.

O motorista que tem 40 anos, foi abordado e diante do nervosismo dos ocupantes do veículo, foi feita uma verificação no carro e encontrados no porta-malas, diversos vidros de perfume – as 80 mil espoletas estavam debaixo do banco traseiro. Os artefatos que compõe a fabricação dos cartuchos de arma de fogo, divididas em 80 pacotes, contendo a quantia de mil espoletas em cada.

O motorista assumiu ser dono dos artefatos e que eles foram comprados no Paraguai, por R$8 mil. O suspeito foi encaminhado para delegacia – as outras mercadorias, perfumes e celulares foram apreendidas para ver a autenticidade dos produtos.