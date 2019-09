Um passageiro, de 21 anos, que estava em um ônibus foi preso domingo, em Buritizeiro, com três tabletes de maconha. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria tentado esconder a droga debaixo de um dos bancos do veículo, ao notar que seria abordado. O ônibus fazia uma excursão, que partiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os militares foram informados de que um homem estaria transportando entorpecentes. O rapaz disse à polícia que venderia a droga em Pirapora.

Incêndio ao lado de posto de combustíveis

Lava-jato que fica ao lado de um posto de combustíveis, na rua Raio Christoff, centro de Montes Claros, pegou fogo na tarde de domingo. O local já estava desativado e vizinhos disseram que moradores de rua estavam morando lá.

O fogo consumiu roupas, madeira e lixo. Os bombeiros foram acionados e combateram o incêndio, cujas causas ainda não eram desconhecidas, até a tarde de ontem.

Jovem morre com dois tiros no Village do Lago

Douglas Webert Ferreira, de 24 anos, morreu ontem, atingido por disparos na cabeça e rosto. O corpo estava na avenida Eugênio Eduardo Souto, bairro Village do Lago I, em Montes Claros. Familiares disseram à PM que o rapaz havia saído com um adolescente de 16 anos, com quem retornou, na companhia de outro jovem de 15. Um celular foi aprendido no local do crime. Policias encaminharam um dos adolescentes à delegacia, mas não acharam o outro.