A Polícia Civil abriu inquérito para investigar um grupo de paulistas presos sob suspeita de planejar um assalto em Januária, no Norte do Estado. Detidos pela Polícia Militar após uma denúncia anônima, as quatro pessoas têm antecedentes criminais no Estado vizinho, mas estavam em liberdade.

A prisão aconteceu pela manhã. Segundo a PM, os suspeitos seriam integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a caixas eletrônicos e cofres de agências dos Correios. Hospedados na cidade de Japonvar, no Norte de Minas, eles estariam arquitetando o ataque a uma agência em Januária, na mesma região.

O crime foi frustrado após a PM receber a informação de que o grupo estaria em um hotel do município. Os militares, então, montaram uma operação, com o auxílio de policiais de outras cidades, e foram até o estabelecimento.

Lá, prenderam três homens e uma mulher. Todos eram moradores de São Paulo e teriam extensa ficha criminal por furto, roubo e outros crimes. No local, foram apreendidos um veículo e diversos materiais que supostamente seriam usados para arrombar paredes, cofres e caixas eletrônicos.

Após levantamentos, os militares descobriram que o bando estaria planejando roubar a agência de Januária durante a madrugada. Antes, teria a intenção de agir também em outra cidade, mas acabou desistindo devido à presença de policiais no local.

Segundo a Polícia Civil, os supostos criminosos alegaram que estavam em Japonvar para curtir o feriado de Carnaval. Também disseram que os equipamentos encontrados com eles eram ferramentas de trabalho.

Os homens e a mulher foram ouvidos na Delegacia de Januária e liberados, pois o porte de equipamentos do tipo encontrado com o quarteto não configura crime. O caso, porém, seguirá sob investigação.