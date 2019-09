Um homem de 27 anos foi preso ontem, em Montes Claros, com 29 tabletes de maconha e R$ 3 mil, além de duas porções menores. A Polícia Militar informou que ele cumpria prisão domiciliar e já tem passagens por crimes de tráfico de drogas, homicídio e posse ilegal de arma. A ação foi realizada depois que militares do Grupo de Proteção à Vida foram informados de que o homem buscaria o material na capital mineira e levaria para um traficante. Depois de localizado, no Bairro Santos Reis, os policiais encontraram as porções em cima da geladeira e em um aparelho de DVD. Ao ser revistado, foi encontrada no bolso da bermuda dele a quantia em dinheiro. Duas chaves também foram estavam com ele, e eram de um outro local, no Bairro Renascença. Os militares foram até a casa e localizaram os 29 tabletes, escondidos dentro de um saco. O homem foi encaminhado para a delegacia, assim como o material apreendido.

Detidos em Taiobeiras

Dois jovens, de 16 e 17 anos, foram detidos em Taiobeiras, suspeitos de se envolver em roubos na região, ontem. Outro, de 20 anos, foi preso. A casa do mais velho estava sendo utilizada para esconder os assaltantes, de acordo com a Polícia Militar, que conseguiu recuperar duas motocicletas. Os policias chegaram até os rapazes após suspeitar de dois homens que seguiam pela estrada em duas motos. Foi dada a ordem de parada, eles continuaram e fugiram, mas foram capturados em seguida.

O rapaz de 20 anos foi preso por abrigar os dois suspeitos detidos.