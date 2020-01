Uma mulher ameaçou o gerente de uma agência bancária com uma faca, na tarde de ontem, em Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, a alegação da autora é que o banco estaria roubando dinheiro dela. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe como a mulher conseguiu passar pela porta giratória do banco, que tem detector de metais. Ao ser atendida pelo gerente da agência, ela tirou uma faca que estava enrolada em um pano e colocou no pescoço da vítima. A agressora foi contida pelos seguranças do banco, até a chegada da polícia e encaminhada para delegacia de plantão.

Homem tenta matar ex-namorada em MOC

Um homem invadiu o local de trabalho da ex-namorada e tentou matá-la com uma faca, tipo peixeira. O crime ocorreu em uma loja de eletrodomésticos, no Centro de Montes Claros. A vítima conseguiu segurar o braço do agressor, que foi contido por populares. De acordo com a PM, a vítima manteve um relacionamento de quatro anos com o autor, e, depois de várias brigas, ela resolveu terminar. A moça disse que chegou a pedir medida protetiva.

Corpo é encontrado dentro de tambor

Em Bocaiúva, no distrito de Engenheiro Dolabela, o corpo de um jovem de 17 anos foi achado dentro de um tambor cheio d’água. A Polícia Militar informou que o corpo tinha as pernas para cima e a cabeça totalmente submersa na água. De acordo com testemunhas, o jovem estava em uma festa e aparentava embriaguez. O tambor fica ao lado do bar e costuma ser usado pelas pessoas para lavar o rosto quando estão muito bêbadas. O caso será investigado.