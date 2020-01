Um grave acidente ocorreu na avenida Leonel Beirão de Jesus, em Montes Claros. O carro que estava sendo conduzido por um adolescente de 15 anos bateu na lateral de um poste de iluminação pública. O passageiro, de 18 anos, amigo do condutor, que era habilitado, faleceu na hora. Uma outra vítima, que estava no banco de trás do carro, desmaiou, mas não sofreu ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção.



FERRAGENS

O resgate demorou cerca de 30 minutos. O veículo ficou todo amassado e as três vítimas ficaram presas nas ferragens. Carlos Samuel Rodrigues Sales, de 18 anos, sofreu múltiplas fraturas e morreu no local. O corpo dele foi retirado por uma equipe dos Bombeiros.

Já o adolescente que conduzia o veículo sofreu um corte na cabeça e foi encaminhado ao hospital por uma equipe do Samu.



INVESTIGAÇÃO

A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal.

De acordo com a Polícia Militar, após receber atendimento médico, o menor foi encaminhado à delegacia. A mãe dele acompanhou o registro da ocorrência pela Polícia Civil. O adolescente fez o teste do etilômetro, que não comprovou embriaguez.