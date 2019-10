Na cidade de Engenheiro Navarro, no Norte de Minas, um jovem de 17 anos foi atacado pelo irmão de 20, com golpes de facão, na noite de quarta-feira. A Polícia foi chamada por outro irmão, de 21 anos, ao distrito de São Norberto, onde aconteceu o ataque. Segundo ele, os dois discutiam dentro da residência. O suspeito saiu e, quando voltou, já está armado com o facão. Logo em seguida, agrediu o irmão mais jovem com vários golpes. A vítima foi encaminhada de ambulância para Bocaiuva e o outro jovem

se escondeu em um matagal.

Motociclista provoca acidente e perde a vida

Em Japonvar, um homem de 45 anos morreu, na quarta-feira, em acidente envolvendo uma moto e um carro, na MG-202. As informações da Polícia Militar apontam que a vítima não tinha habilitação e a motocicleta em que estava apresentava documentação irregular. O motorista do veículo disse que o motociclista transitava em zigue-zague e invadiu a mão de direção contrária. Depois da tentativa de evitar o acidente, houve a colisão. O motorista fez o teste do etilômetro, mas não foi constatada ingestão de álcool.

Jovem morre atingido por facadas em Corinto

Um jovem de 20 anos morreu, após ser atingido por facadas no tórax, axila e braço, na madrugada de ontem, em Corinto. A companheira, também de 20 anos, foi detida, sob suspeita de envolvimento no crime. Ela negou. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Alvarenga, onde os dois moravam. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu, morrendo antes de dar entrada no pronto-socorro. Foi feita perícia no local e

o crime ainda será investigado.