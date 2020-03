Moradores da comunidade de Cruzinhas, zona rural de Montes Claros, encontraram o corpo de um homem com idade aparente de 20 anos, próximo à MG-308. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h de ontem. A perícia esteve no local e constatou que a vítima foi morta com dois tiros na nuca e na boca. O homem estava sem documentos de identificação. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal de Montes Claros e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.



135 fechada por 7 horas

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus deixou a BR-135 interditada das 9h às 16h. De acordo com a ECO-135, concessionária responsável pelo trecho, o caminhão bateu na traseira do transporte coletivo e tombou, bloqueando a pista na altura do KM 370. Não havia passageiros no ônibus. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão, que transportava frios, contou que perdeu o controle ao tentar desviar do ônibus, que fazia o contorno da rotatória. Ninguém ficou ferido.