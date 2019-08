Motociclista levava drogas pela MGC-342

A Polícia Militar prendeu um motociclista de 49 anos na MGC-342, em Salinas. O homem não teria respeitado a fiscalização. Ele tentou fugir, mas foi perseguido por 17 quilômetros. Chegou a furar um bloqueio feito pelos policiais. Ele só foi preso após perder o controle e cair com o veículo. Com o suspeito foram encontradas 846 pedras de crack, três pinos de cocaína, 55 pinos vazios, que eram usados para armazenar drogas. Ele alegou que levaria os entorpecentes para outras pessoas, que também foram presas.

Homem é flagrado com 20 quilos de maconha

No Bairro Nova Morada, em Montes Claros, um homem de 33 anos foi preso suspeito de esconder 20 quilos de maconha em um lote vago. A droga estava em uma mochila, próximo a uma área fechada. O homem já vinha sendo monitorado pelos militares, que desconfiavam do uso de um terreno para esconder as drogas. O homem de 33 anos foi questionado sobre um telefonema recebido e indicou o envolvimento de um rapaz de 27 anos, que acabou detido pela PM, com um cigarro de maconha.