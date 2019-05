Lotérica sofre tentativa de assalto

Dois homens tentaram assaltar uma lotérica no bairro Monte Alegre – a ação foi por volta das 17h, horário de grande movimento. Os criminosos entraram no local com uma arma de fogo e um machado que foi usado para tentar arrombar a porta de segurança.



Os clientes deitaram no chão e imagens das câmeras de vigilância mostram que os funcionários fizeram uma barreira para evitar a entrada dos homens no interior da lotérica. Nada foi levado e ainda não há pista sobre os suspeitos.

Presos por tráfico

Duas mulheres e um homem foram presos por tráfico de drogas no bairro Vera Cruz. Segundo o boletim de ocorrência, as vendas de entorpecentes eram feitas dentro do bar de um dos suspeitos.



Com eles foram apreendidos 20 pinos de cocaína, 32 pedras de crack e dinheiro.

Idoso é agredido

Um idoso de 70 anos foi agredido durante um assalto em Januária. O crime aconteceu no bairro Cerâmica. A vítima estava em casa quando foi surpreendida pelo suspeito, que a atacou com socos e chutes. As agressões só acabaram quando o idoso deu R$105 para o adolescente que tem 17 anos – o rapaz ainda tentou fugir, mas foi contido por populares.