PC dá fim a material apreendido em MOC

A Polícia Civil incinerou cerca de 386 quilos de maconha, crack e cocaína na manhã de ontem, no bairro Industrial, em Montes Claros. Outros 32 simulacros de arma de fogo, 963 armas brancas, documentos antigos apreendidos há mais de cinco anos, oito quilos de suplementos alimentares e remédios também foram incinerados.



Todo o material estava armazenado no depósito da PC, decorrente de apreensões realizadas desde o ano passado, e foram incinerados com autorização da Justiça.



Homem é preso após roubar caminhão no Maracanã

Um homem de 23 anos foi preso em Porteirinha suspeito de roubar um caminhão carregado de produtos de um supermercado. Segundo a PM, o roubo aconteceu no bairro Maracanã, em Montes Claros. O homem teria agido com a ajuda de dois comparsas. Eles renderam o motorista, que logo depois foi amarrado com fita adesiva e abandonado em uma barroca próximo ao Anel Rodoviário Leste. O motorista conseguiu se soltar e acionou a PM que, após rastreamento, interceptou o veículo em Porteirinha. O homem foi encaminhado para a delegacia em Montes Claros. A polícia procura os outros envolvidos.