Padrasto envolve em briga de enteados e morre

Um homem de 42 anos morreu a golpes de chibanca (um tipo de picareta), após se envolver na briga de dois enteados em Rio Pardo de Minas. Segundo ocorrência da PM, os irmãos se desentenderam com um rapaz de 24 anos. O padrasto entrou na briga e agrediu o rapaz. Algum tempo depois, segundo testemunhas, a vítima passou pela rua do rapaz e o ameaçou de morte. Numa dessas ameaças, o rapaz atingiu a vítima com golpes de picareta no tórax e na cabeça. O homem chegou ser socorrido, mas morreu vítima de traumatismo craniano.

Ciúmes gera morte

Em Buritizeiro, um rapaz de 23 anos matou um homem de 34. Segundo a PM, o crime aconteceu quando a vítima disse em voz alta, no bar, que havia tido relações sexuais com a namorada do autor. O acusado pegou uma faca, entrou no bar e atingiu a vítima.

Carreta pega fogo na 251

Uma carreta foi destruída pelo fogo na BR-251, perto de Grão Mogol. De acordo os Bombeiros, as chamas começaram após um vazamento de combustível. O veículo transportava tintas, colchões e ferragens. Ninguém ficou ferido.