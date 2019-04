Apreendido com mais de 600 buchas de maconha

Um adolescente de 17 foi apreendido com 346 buchas de maconha e 100 pedras de crack, além de uma balança. Segundo a Policia Militar, as drogas foram encontradas escondidas na casa onde o menino mora com o pai. Ainda de acordo com a PM, só foi possível chegar ao adolescente após denúncia anônima, e o pai do jovem afirmou desconhecer que ele guardava as drogas no local. O jovem foi conduzido à delegacia a droga apreendida.

Homem é preso por tentativa de homicídio

A Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos, em Pirapora, suspeito de tentativa de homicídio. Segundo a polícia, a vítima tentava separar uma briga, quando o suspeito a agrediu com uma garrafa no rosto. O suspeito ainda atirou contra a cabeça da vítima, que ficou com a bala alojada no couro cabeludo. O crime aconteceu no início de março último, mas só agora o homem foi identificado. Ele foi preso e encaminhado ao presídio da cidade.

Avó é suspeita de abusar de neto de 6 anos

A Polícia Civil ouviu e liberou uma mulher de 61 anos acusada de abusar sexualmente do neto, de 6, em Bocaiuva. A suspeita acorreu depois do aparecimento de verrugas no órgão genital da criança. Exame clínico constatou que o menino contraiu o vírus HPV, doença sexualmente transmissível (DST). A criança disse à mãe que os abusos aconteciam quando ficava na casa da avó, que negou. A polícia irá aguardar o exame para saber se ela tem o vírus, o que constataria o crime.