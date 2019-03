Dois jovens são detidos após furtarem objetos

Em Curvelo, jovens de 15 e 18 anos foram presos após furtarem aparelhos eletrônicos em um imóvel do bairro Nova Vista. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria saído por 30 minutos de casa e, quando retornou, encontrou o local com as grades serradas e objetos revirados. Foram levados uma TV, um aparelho receptor e um home theater. A PM foi até a casa dos dois suspeitos após relatos de testemunhas. Os materiais foram encontrados em um matagal e os indivíduos encaminhados à delegacia. Eles já tinham passagens por outros crimes na cidade.

Tentativa de furto

Na segunda, um jovem de 22 anos foi preso após tentar furtar uma motocicleta no bairro São José. Ele aproveitou o momento em que a dona estacionou o veículo e entrou em uma escola. Populares impediram o crime. O suspeito foi ouvido e levado para o presídio.

Mulher reage a assalto

Jovem de 20 anos é preso suspeito de participar de um roubo na segunda. A vítima de 47 anos chegou a lutar com um dos assaltantes, que tentava levar a bolsa. A ação foi registrada por câmeras de segurança. O outro suspeito ainda não foi localizado.