Acidente entre ônibus e caminhão em Juramento

Na estrada de Juramento, um caminhão bateu na traseira de um ônibus da empresa Saritur. Segundo testemunhas, o motorista do coletivo teve que parar o veículo no meio da rodovia para retirar um galho grande que atrapalhava o tráfego. O caminhão que vinha atrás não conseguiu frear e bateu na traseira do ônibus. Apenas o caminhoneiro sofreu algumas escoriações e foi socorrido. Os passageiros não tiveram ferimentos. O ônibus seguiu viagem até um ponto para mudar os passageiros para outro veículo. A frente do caminhão ficou destruída.

Três presos por tráfico de drogas em Pirapora

Dois homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas em Pirapora. Através de denúncia anônima, a Polícia Militar monitorou o local e apreendeu seis pedras de crack, R$ 421, um televisor, três aparelhos de DVD, um secador de cabelo, um aparelho celular e duas correntes de prata. Segundo o boletim de ocorrência, um dos suspeitos ainda tentou fugir da abordagem e pulou vários muros dos vizinhos até ser preso.

Homem e adolescente detidos por crime ambiental

Na cidade de Gameleiras, um homem e um adolescente foram detidos por caça ilegal e tráfico de drogas. Com os suspeitos foram encontrados um tatu, já abatido, e duas buchas de maconha, um revólver calibre 32, munições, anotações sobre o tráfico de drogas, duas motos com sinais de adulteração. Além de responder pelos crimes de tráfico e posse de arma ilegal, a ação é considerada crime ambiental.